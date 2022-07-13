Уперше за 9 років Україна здобула нагороду в ушу на Всесвітніх іграх

В американському Бірмінгемі тривають Всесвітні ігри. Україна здобула історичну нагороду у п'ятий день змагань.

Скільки нагород здобула на турнірі Україна

У п'ятий змагальний день українці здобули ще одну нагороду – в ушу. Він повернувся до програми змагань через дев'ять років після його включення організаторами Всесвітніх ігор, пише 24 канал.

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В ушу Україну представляли 3 спортсмени: Аліна Крисько та Яна Полторацька у жіночому турнірі, а також Роман Рева у чоловічому. Усі вони мали виступити в таолу – комплекс вправ, які виконує атлет самостійно.

Вибороти медаль вдалося лише Реві. За свій виступ в таолу (чан цюань) він отримав оцінку 9.253 бали, завдяки чому посів підсумкове третє місце у фіналі. А ось Полторацька зупинилася у кроці від медалі – четверте місце за сумою балів в таолу (цзяньшу/цяншу).

Ця медаль стала 24-ю для України на Всесвітніх іграх-2022. І першою за дев'ять років саме в ушу: у 2013 році українець Дмитро Баток став бронзовим призером у чоловічій санді (вага до 85 кілограмів) – змагання, де спортсмени проводять контактний бій.

Спортивне ушу – вид спорту, створений на основі традиційних китайських бойових мистецтв. Він включає як повноконтактні поєдинки, так і хореографічні показові виступи спортсменів.

Та, на жаль, Україна втратила місце в топ-3 медального заліку. Наразі національна команда перебуває на 4-му місці.

Медальний залік: рейтинг (топ-5)

1. Німеччина – 16+2+9

2. Угорщина – 10+6+7

3. Колумбія – 9+8+3

4. Україна – 9+6+9

5. Італія – 8+16+12