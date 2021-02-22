Медведчук – на вихід, Суркісу приготуватися: ультрас вивісили політичний банер на матчі Динамо

Ультрас Динамо WBC вивісили політичний банер в матчі 15-го туру УПЛ проти Десни. Ультрас розтягнули на трибуні банер з написом "Медведчук – на вихід. Г. Суркісу приготуватися!".

Прихильники київського клубу продовжують висловлювати своє незадоволення політикою Динамо, зокрема її власниками та акціонерами.

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Медведчук та Суркіс – друзі

"Медведчук – на вихід, Г. Суркісу приготуватися", – йшлося на банері. Найімовірніше, напис стосується санкцій, які РНБО та Володимир Зеленський ввели проти кума Путіна Віктора Медведчука.

Зауважимо, Григорій Суркіс та Віктор Медведчук є давніми друзями та нардепами проросійської партії "Опозиційна платформа – За життя". За неофіційною інформацією, кум Путіна теж є акціонером Динамо.