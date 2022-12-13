Україну можуть виключити з єврокубків та відбору до Євро-2024: скандал Павелка набирає обертів

Українським клубам загрожує дискваліфікація у єврокубках. Також у "головної команди" можуть забрати шанс пробитись на Євро-2024.

Такі санкції на УАФ може накласти УЄФА. Європейська асоціація стала на сторону Павелка у внутрішньому конфлікті.

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Розбір ситуації

Журналіст Сергій Болотніков розкрив певні деталі боротьби за посаду очільника УАФ, якою з 2015 року керує Андрій Павелко. Журналіст запевняє, що у Павелка ще є план і він так просто свою посаду не віддасть:

"Проти Павелка підняли старі кримінальні справи. Схоже, був розрахунок, що він злякається і взагалі втече з країни. Або, принаймні, сам покине УАФ в обмін на те, що його не посадять. Наразі цей план не спрацьовує. Павелко не здається. Він робить ставку на захист УЄФА. І, кажуть, в УЄФА справді вписались за нього, неофіційно пригрозивши Шевченку, що Україну можуть виключити з союзу, якщо будуть серйозні порушення при спробі змінити владу. А це означає дискваліфікацію клубів з єврокубків і збірної з відбору на Євро-2024", – написав Болотніков.

Також журналіст розповів, що такий сценарій є малоймовірним, але команда Павелка має свої методи:

"Я в такий сценарій не вірю – треба бути самогубцем, щоб зараз виключити Україну з УЄФА. Але формальні підстави для паніки є. ФІФА і УЄФА, як відомо, не люблять втручання держави в футбольні процеси. УАФ цим користується, тикаючи пальцем на заборону Печерського суду проводити вибори президента УАФ і тиск обласних адміністрацій на регіональні футбольні асоціації, які можуть стати ініціатором зміни влади в Будинку футболу. Хоча останнє ще треба довести", – вважає Болотніков.

Розповідає журналіст і про те, що УАФ виступає за справедливість та хоче, аби все відбувалось за планом та по статуту:

"Але головне питання – бюрократичне. УАФ мала провести вибори президента ще на початку цього року. Через війну плановий конгрес перенесли до закінчення воєнного стану. Як тільки це станеться, Павелка мають переобрати – це проста формальність, бо всі передвиборні процедури вже завершені, нові кандидати не можуть висунутись. Щоб завадити переобранню, потрібно провести не звичайний, а позачерговий конгрес. Опоненти Павелка намагались це зробити – Запорізька асоціація дійсно висунула Шевченка в президенти і пропонувала скликати для цього позачерговий конгрес 20 грудня. В УАФ наполягають, що це порушення всіх можливих статутів. І саме це начебто може стати останнім аргументом для УЄФА", – розповідає Болотніков.

Також журналіст каже, що команда Шевченка поспіхом щось робити не збирається, а готові відтермінувати перевибори:

"Подейкують, команда Шевченка зрозуміла, що такі методи виглядають брудно і ризиковано, тому дала задню. Джерела переконують, що 20 грудня нічого не буде. А коли буде і що саме – наразі невідомо. Схоже, війна на паузі. Йде "перегрупування сил", якщо продовжувати говорити військовою термінологією", – запевняє Болотніков.