Украину могут исключить из еврокубков и отбора к Евро-2024: скандал Павелка набирает обороты

Украинским клубам грозит дисквалификация в еврокубках. Также у "главной команды" могут отнять шанс пробиться на Евро-2024.

Такие санкции на УАФ могут наложить УЕФА. Европейская ассоциация приняла сторону Павелка во внутреннем конфликте.

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Разбор ситуации

Журналист Сергей Болотников раскрыл некоторые детали борьбы за должность руководителя УАФ, которой с 2015 года руководит Андрей Павелко. Журналист уверяет, что у Павелко еще есть план и он так просто свою должность не отдаст:

"Против Павелко подняли старые уголовные дела. Похоже, был расчет, что он испугается и вообще сбежит из страны. Или, по крайней мере, сам покинет УАФ в обмен на то, что его не посадят. Пока этот план не срабатывает. Павелко не сдается. Он делает ставку на защиту УЕФА и, говорят, в УЕФА действительно вписались за него, неофициально пригрозив Шевченко, что Украину могут исключить из союза, если будут серьезные нарушения при попытке сменить власть, что означает дисквалификацию клубов по еврокубкам и сборной по отбору на Евро. -2024", – написал Болотников.

Также журналист рассказал, что такой сценарий маловероятен, но команда Павелко имеет свои методы:

"Я в такой сценарий не верю – нужно быть самоубийцей, чтобы сейчас исключить Украину из УЕФА. Но формальные основания для паники есть. ФИФА и УЕФА, как известно, не любят вмешательство государства в футбольные процессы. УАФ этим пользуется, тыкая пальцем на запрет Печерского суда проводить выборы президента УАФ и давление областных администраций на региональные футбольные ассоциации, которые могут стать инициатором смены власти в Доме футбола. Хотя последнее еще нужно доказать", – считает Болотников.

Рассказывает журналист и о том, что УАФ выступает за справедливость и хочет, чтобы все происходило по плану и по уставу:

"Но главный вопрос – бюрократический. УАФ должна была провести выборы президента еще в начале этого года. В результате плановый конгресс перенесли до окончания военного положения. Как только это произойдет, Павелко должны переизбрать – это простая формальность, потому что все предвыборные процедуры уже завершены, новые кандидаты не могут выдвинуться Чтобы помешать переизбранию, нужно провести не обычный, а внеочередной конгресс Оппоненты Павелка пытались это сделать – Запорожская ассоциация действительно выдвинула Шевченко в президенты и предлагала созвать для этого внеочередной конгресс 20 декабря. .И именно это вроде бы может стать последним аргументом для УЕФА", – рассказывает Болотников.

Также журналист говорит, что команда Шевченко торопливо что-то делать не собирается, а готовы отсрочить перевыборы:

"Поговаривают, команда Шевченко поняла, что такие методы выглядят грязно и рискованно, поэтому дала заднюю. Источники убеждают, что 20 декабря ничего не будет. А когда будет и что именно – пока неизвестно. Похоже, война на паузе. Идет "перегруппировка сил" , если продолжать говорить с военной терминологией", – уверяет Болотников.