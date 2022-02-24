Україну атакують, – Маліновський розмістив реквізити для допомоги українській армії

Український хавбек Аталанти Руслан Маліновський закликав поширювати інформацію про вторгнення військ РФ на територію України.

Маліновський закликав допомогти нашій армії

Росія проводить повномасштабне вторгнення на територію нашої України. Збройні сили України стримують наступ російського агресора. Важкі бої наразі тривають на кількох напрямках.

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"Україну атакують зараз. Будь ласка, поширюйте цю інформацію та моліться за нашу країну", – зазначив Руслан Маліновський на своїй сторінці в твітері.

Окрім того, Маліновський розмістив посилання на реквізити для фінансової допомоги українській армії у протидії ворогу.

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.