Українці вибороли сім медалей на міжнародному турнірі з кульової стрільби в Польщі

Збірна України завоювала сім медалей на турнірі Polish Open з кульової стрільби в польському Білостоці. Двоє спортсменів завершили змагання з "золотом", а також українці виграли п'ять бронзових нагород.

Результати українців

У стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів серед чоловіків перемогу святкував українець Віктор Банькін, його співвітчизник Павло Коростильов став володарем "бронзи".

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У цій же дисципліні серед жінок бронзову медаль здобула українка Дарія Лебедєва.

Олег Омельчук, який цього року став бронзовим призером Олімпіади в парі з Оленою Костевич, посів у Польщі третє місце з іншою партнеркою – Оксаною Ковальчук. Дует змагався в змішаних парах у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів.

Щодо стрільби з пневматичних гвинтівок, тут Україна виграла "золото" в юніорській категорії. Його приніс 16-річний Іван Ткаленко, який заробив у фіналі 248.9 очка.

Віцечемпіон Олімпійських ігор-2016 Сергій Куліш завершив змагання з пневматичної гвинтівки з "бронзою", а Вікторія Сухорукова показала такий самий результат серед жінок.