Українці далі б’ють рекорди Дефлімпіади-2021: до медальної скарбнички додалося 7 нагород
Україна виборола ще сім нагород у десятий день змагань Дефлімпіади-2021. Загалом у медальній скарбничці національної команди 110 нагород.
За підсумками десятого змагального дня Україна поповнила свій доробок нагород на одне "золото", одне "срібло" та п'ять бронзових медалей.
До речі Історичне досягнення: збірна України перетнула позначку в 100 виграних нагород на Дефлімпіаді
Призери 10-го дня змагань у Бразилії
- "Золото": боротьба – Роман Ященко (греко-римська боротьба, 82 кілограмів)
- "Срібло": настільний теніс – Карина Завіновська (настільний теніс)
- "Бронза": бадмінтон – Богдана Губаньова/Софія Черноморова (жінки, команда), боротьба – Віталій Бутенко (греко-римська боротьба, 60 кілограмів), Андрій Косов (греко-римська боротьба, 97 кілограмів), кульова стрільба – Олександр Костик (малокаліберна гвинтівка, 50 метрів, три позиції), настільний теніс – Роксолана Будник (жінки)
У десятий день змагань Україна вийшла у фінали чоловічих змагань з волейболу та баскетболу. А ось у жіночому волейболі українки боротимуться за бронзові нагороди.
У медальній скарбничці української команди 110 нагород. Україна продовжує очолювати медальний залік за кількістю нагород та виграним "золотом".
Українці здобула 48 золотих, 30 срібних та 32 бронзові нагороди. Найближчими переслідувачами "синьо-жовти" команди США та Японії.
Ще один рекорд
Результат українців на Дефлімпіаді-2021 вже є одним із найкращих в історії.
Лише двічі одна збірна здобувала більше нагород упродовж однієї Дефлімпіади. У 2013 та 2017 роках Росія вигравала медальний залік Ігор з 177 та 199 нагородами.
Україна уперше за час виступів на Дефлімпійських іграх здобула понад 100 медалей. Попередній найкращий результат – 99 нагород (2017 рік).
Ще у перший тиждень змагань національна команда оновила свій рекорд за кількістю виграного "золота".До слова. Дефлімпіада-2021 триває з 1 до 15 травня 2022 року. Усього на змаганнях розігрується 209 комплектів нагород.
До змагань на Дефлімпіаді-2021 не допущені Росія та Білорусь через повномасштабне вторгнення в Україну.