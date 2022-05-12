Українці далі б’ють рекорди Дефлімпіади-2021: до медальної скарбнички додалося 7 нагород

Україна виборола ще сім нагород у десятий день змагань Дефлімпіади-2021. Загалом у медальній скарбничці національної команди 110 нагород.

За підсумками десятого змагального дня Україна поповнила свій доробок нагород на одне "золото", одне "срібло" та п'ять бронзових медалей.

До речі Історичне досягнення: збірна України перетнула позначку в 100 виграних нагород на Дефлімпіаді

Призери 10-го дня змагань у Бразилії

"Золото" : боротьба – Роман Ященко (греко-римська боротьба, 82 кілограмів)

: боротьба – Роман Ященко (греко-римська боротьба, 82 кілограмів) "Срібло" : настільний теніс – Карина Завіновська (настільний теніс)

: настільний теніс – Карина Завіновська (настільний теніс) "Бронза": бадмінтон – Богдана Губаньова/Софія Черноморова (жінки, команда), боротьба – Віталій Бутенко (греко-римська боротьба, 60 кілограмів), Андрій Косов (греко-римська боротьба, 97 кілограмів), кульова стрільба – Олександр Костик (малокаліберна гвинтівка, 50 метрів, три позиції), настільний теніс – Роксолана Будник (жінки)

У десятий день змагань Україна вийшла у фінали чоловічих змагань з волейболу та баскетболу. А ось у жіночому волейболі українки боротимуться за бронзові нагороди.

У медальній скарбничці української команди 110 нагород. Україна продовжує очолювати медальний залік за кількістю нагород та виграним "золотом".

Українці здобула 48 золотих, 30 срібних та 32 бронзові нагороди. Найближчими переслідувачами "синьо-жовти" команди США та Японії.

Ще один рекорд

Результат українців на Дефлімпіаді-2021 вже є одним із найкращих в історії.

Лише двічі одна збірна здобувала більше нагород упродовж однієї Дефлімпіади. У 2013 та 2017 роках Росія вигравала медальний залік Ігор з 177 та 199 нагородами.

Україна уперше за час виступів на Дефлімпійських іграх здобула понад 100 медалей. Попередній найкращий результат – 99 нагород (2017 рік).

Ще у перший тиждень змагань національна команда оновила свій рекорд за кількістю виграного "золота".

Дефлімпіада-2021 триває з 1 до 15 травня 2022 року. Усього на змаганнях розігрується 209 комплектів нагород.

До змагань на Дефлімпіаді-2021 не допущені Росія та Білорусь через повномасштабне вторгнення в Україну.