Українці безкоштовно відвідають матч збірної України проти Боруссії Менхенгладбах
Джерело:УАФ
Підготовка збірної України до гри проти Шотландії починає набирати обертів. Перший контрольний матч "синьо-жовті" зіграють вже 11 травня.
Двері для українців відкриті
Боруссії Менхенгладбах – перший суперник української збірної у процесі підготовки до матчу плей-офф відбору чемпіонату світу проти Шотландії. Поєдинок відбудеться у Німеччині, українці вийдуть на футбольне поле домашнього стадіону суперника "Боруссія Парк".
До теми Мудрик повернувся у загальну групу збірної України
Заповненість цієї арени складає 59 тисяч. Тому чимало українців, які вже давно проживають у Німеччині, а також ті, які приїхали у європейську державу через війну, зможуть побачити гру головної команди країни на власні очі.
Вхід для українських уболівальників на стадіон буде вільним.
Хто не зможе безпосередньо прийти на трибуни "Боруссія Парк" зможуть підтримати команду Олександра Петракова онлайн.
Де подивитись матч збірної України онлайн
Транслюватимуть контрольний поєдинок одразу декілька телеканалів – "Індиго TV" (тимчасовий транслятор телеканалу "Україна"), "Футбол 1". Також пряма трансляція матчу буде доступна oll.tv та ютуб-канал УАФ.
Якщо змоги подивитись гру онлайн не буде, то спостерігати за розвитком подій у зустрічі можна у текстовій трансляції матчу на сайті УАФ.
Головне про підготовку "синьо-жовтих"
- Вже з 1-го травня головна команда країни почала прибувати у Словенію, де майже місяць готуватиметься до матчу плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 проти Шотландії.
- Із тренерським штабом у Брно прибуло лише чотири футболісти. Вже 2-го травня у розташування збірної приїхали гравці Шахтаря. На жаль, через травму у національну команду не зміг прибути фланговий захисник Віктор Корнієнко.
- За те Михайло Мудрик, який приїхав у Словенію з пошкодженням, вже тренується у загальній групі.
- 5-го травня у словенське місто прибули динамівці.
- Під час підготовки "синьо-жовті" проведуть 4 – 5 контрольних спарингів. Про це раніше повідомляв президент УАФ Андрій Павелко.
- Дещо пізніше приїдуть українські легіонери, які виступають за кордоном. Вони відмовились від відпочинку після закінчення сезону заради приїзду у національну команду.
- Щоб вийти на Мундіаль збірній потрібно переграти Шотландію, а тоді вже 5 червня здолати Уельс.