Українці безкоштовно відвідають матч збірної України проти Боруссії Менхенгладбах

Підготовка збірної України до гри проти Шотландії починає набирати обертів. Перший контрольний матч "синьо-жовті" зіграють вже 11 травня.

Двері для українців відкриті

Боруссії Менхенгладбах – перший суперник української збірної у процесі підготовки до матчу плей-офф відбору чемпіонату світу проти Шотландії. Поєдинок відбудеться у Німеччині, українці вийдуть на футбольне поле домашнього стадіону суперника "Боруссія Парк".

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Заповненість цієї арени складає 59 тисяч. Тому чимало українців, які вже давно проживають у Німеччині, а також ті, які приїхали у європейську державу через війну, зможуть побачити гру головної команди країни на власні очі.

Вхід для українських уболівальників на стадіон буде вільним.

Хто не зможе безпосередньо прийти на трибуни "Боруссія Парк" зможуть підтримати команду Олександра Петракова онлайн.

Де подивитись матч збірної України онлайн

Транслюватимуть контрольний поєдинок одразу декілька телеканалів – "Індиго TV" (тимчасовий транслятор телеканалу "Україна"), "Футбол 1". Також пряма трансляція матчу буде доступна oll.tv та ютуб-канал УАФ.

Якщо змоги подивитись гру онлайн не буде, то спостерігати за розвитком подій у зустрічі можна у текстовій трансляції матчу на сайті УАФ.

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