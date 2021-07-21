Готувалась до Токіо: українську легкоатлетку Ляхову не взяли на Олімпіаду-2020

Титулована легкоатлетка з України Ольга Ляхова пропустить Олімпіаду-2020 у Токіо. Українка три місяці тому народила доньку Ніколь.

Ляхова поза бортом

Легкоатлетка Ольга Ляхова, яка спеціалізується на бігу на 800 метрів, завоювала ліцензію на Олімпіаду-2020 у Токіо. Однак у Японію українка не поїде. У травні 2021 року спортсменка несподівано оголосила про народження донечки Ніколь. Сталось це за три місяці до Олімпійських ігор.

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Підготовка до Токіо попри вагітність

Вагітна Ляхова продовжувала виступати на змаганнях. Чекаючи дитину вона продовжувала тренуватись та підтримувати форму до самого народження дитини.

Уже через місяць після пологів я почала поступово тренуватись. Свою роль зіграли і тренування на високогір’ї – за рахунок них я скоріше повертаюсь у форму. Стартувала з пробіжок по 3-4 кілометри, робила вправи на боковий прес і присідання. Відчуваю, що є м’язова пам’ять – швидко набираю кондиції. Складнощі також були: перші два тижні після пологів було боляче сидіти та стояти,

– розповіла Ляхова.

Навіть після народження донечки легкоатлетка не втрачала надію поїхати в Японію. Українці складно було б розраховувати на нагороди, але представити "синьо-жовтих" прапор на змаганнях Ольга дуже хотіла: "Я хотіла, аби мій приклад став мотивацією для всіх мам. Хотіла показати, що все можливо. Головне – вірити, що можна швидко відновитись. Я розраховувала пробігти свою дистанцію 800 метрів на Олімпійських іграх та представити Україну".

Чому Ляхова пропускає Олімпіаду-2020

Через пологи українка пропустила чемпіонат України у Луцьку, який був відбором в олімпійську легкоатлетичну збірну. Єдиний шанс Ольги на поїзду у Токіо – підтримка її кандидатури серед членів тренерського комітету.

Однак комітет не погодив участь легкоатлетки на змаганнях у Японії.

Ольга годувала молоком, яке може зникнути через великі навантаження. Ляхова готувалась до Олімпійських ігор і пізно попередила про те, що скоро буде народжувати. Це доволі непрофесійно. На її підготовку були витрачені державні кошти. Також спортсменка не надала результати контрольних тренувань,

– зазначив головний тренер збірної України Сергій Романчук.

"Я була налаштована виступити на Іграх"

29-річна бігунка не буде оскаржувати таке рішення ФЛАУ. Однак Ляхова зізналась, що хотіла виступити у Токіо. За тиждень до остаточного рішення у спортсменки запитували, чи хоче вона виступати на Олімпіаді.