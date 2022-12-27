Новорічне диво: українському паралімпійцю Сидоренку, який не бачив 30 років, повернули зір

Сергій Сидоренко переніс складну операцію із повернення зору у польській Катовіце. Хірургічне втручання проводив видатний офтальмолог Едвард Виленгала.

Український паралімпієць отримав чудовий шанс знову побачити цей світ та свою сім'ю після отриманих опіків. Через це Сергій Сидоренко не побачив протягом 30 років.

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Розпочинає нове життя

Едвард Виленгала провів успішну операцію. Хірургічне втручання повернуло спортсмену зір. Вже у перший день після операції Сидоренко зміг знову побачити свою дружину, а не лише рух та світло.

Офтальмолог, який робив операцію, розповів подробиці втручання.

Ми видалили ендосперм рогівки в поєднанні зі затемненим кришталиком та провели трансплантацію американської штучної рогівки типу Бостон 1,

– сказав Виленгала.

Український паралімпієць зізнався, що тепер після операції у польській Катовіце у нього починається нове життя.



Паралімпійцю Сергію Сидоренку повернули зір / Фото Dziennik Zachodni

Сергій Сидоренко потрапив у жахливу ДТП. Після якої не зміг самостійно пересуватись, але підтримка та допомога дружини не дозволила Сергію опустити руки. Сидоренко двічі ставав призером Паралімпіади з дзюдо – у Сіднеї та Пекіні.

Нагадаємо, що українські паралімпійці є одними з найсильніших у світі. На останній Паралімпіаді-2020 у Токіо українці здобули 98 нагород (24 золоті, 47 срібних та 27 бронзових). Україна посіла 6-те місце у загальному медальному заліку.