Український захисник забив гол неймовірним ударом в дотик в дальній кут воріт: відео

Футболіст клубу Полісся Євген Шевченко відкрив рахунок у матчі своєї команди неймовірним голом. Захисник відзначився в дебюті зустрічі, забивши ударом в дотик.

Це сталося на 9-й хвилині зустрічі між Поліссям та Кристалом. Захисник Євген Шевченко отримав закидання у штрафний майданчику суперника. Гравець вирішив не зупиняти м'яч, а завдати удар в дотик.

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Удар майже з кута штрафного майданчика вдався неймовірним за траєкторією – він полетів над голкіпером у верхній дальній кут воріт. Так рахунок у матчі було відкрито.

Відео голу Шевченка

Варто додати, що на цьому матчі працює дрон. Тож відео голу Шевченка зняли і з висоти пташиного польоту.

Відео голу Шевченка з висоти

Відзначимо, що цей матч відбувся на Центральному стадіоні в Житомирі. Востаннє тут офіційний матч відбувся ще 16 років тому, коли 27 листопада 2004 року Полісся приймало Газовик-Скала. Після цього житомирська команда жодного разу не виступала на рідній домашній арені. А в цьому сезоні була змушена домашні матчі проводити в Києві.