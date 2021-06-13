Український воротар накинувся з кулаками на арбітра матчу: перший удар завдав головою

Голкіпер Кременя Андрій Олійник після матчу Першої ліги проти Альянса вирішив висловити свої претензії арбітру. Та крім словесної перепалки, в рух пішли і кулаки.

Після фінального свистка Олійник підійшов до головного арбітра матчу Олександра Афанасьєва. Між ними виникла словесна перепалка. Після відповіді арбітра, Олійник спочатку вдарив головою суддю, а потім штовхнув руками в груди.

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Коли ж між ними став один з гравців Кременя, Олійник таки зумів ще ногою махнути в бік арбітра, хоч і перебував спиною до нього.

За всі ці дії Олійник отримав від арбітра червону картку.

Відео бійки голкіпера та арбітра матчу

Згодом Олійник пояснив свою поведінку після матчу. За його словами, він висловив арбітру претензії за епізод, коли його партнер мало не отримав травму через фол суперника.

"Щодо епізоду в кінці матчу – мене обурює наше суддівство. Я не можу стримувати свої емоції, коли нашому гравцю стрибають у спину. Навмисно. Величезна небезпека завдати важкої травми. І за це гравець суперників отримує лише попередження. За такі дії в Дніпрі гравця відсторонили від футболу назавжди. А тут лише попередження. Звісно я висловив йому свої претензії, що так не робиться, на що отримав відповідь, не буду казати яку саме. Але за це я мав моральне право дати йому набагато сильніше, і щоб він зрозумів, як воно, коли тобі прагнуть нанести серйозну травму", – заявив Олійник.

Варто відзначити, що для Олійника це був останній матч за Кремінь. Він був капітаном команди, який виступав за клуб з моменту його відродження у 2003 році.