Український тренер продає золоту медаль Кубку УЄФА, щоб допомогти ЗСУ: відео

Колишній воротар донецького Шахтаря, а нині головний тренер рівненського Вереса Юрій Вірт вирішив допомогти українським військовим, які героїчно воюють з російськими окупантами.

Вірт жертвує цінною нагородою, щоб наблизити перемогу українського народу над російськими фашистами. Легендарний воротар виставив на аукціон свою лімітовану медаль за перемогу Шахтаря у Кубку УЄФА 2009 року.

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Торги завершуватимуться у четвер, 24 березня о 20:00. Стартова ціна – 2 тисячі гривень, а мінімальний крок ставки – 1 тисяча гривень. Усі отримані кошти 47-річний фахівець відправить на підтримку Збройним силам України.

"Ця перемога – найбільша в українському клубному футболі. Таких медалей обмежена кількість", – написав Вірт.

Що відомо про медаль Юрія Вірта

Свою нагороду Вірт завоював голкіпером донецького Шахтаря з командою у 2009 році.



Медаль Юрія Вірта / Скриншот