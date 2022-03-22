Український тренер продає золоту медаль Кубку УЄФА, щоб допомогти ЗСУ: відео
Джерело:інстаграм Юрія Вірта
Колишній воротар донецького Шахтаря, а нині головний тренер рівненського Вереса Юрій Вірт вирішив допомогти українським військовим, які героїчно воюють з російськими окупантами.
Вірт жертвує цінною нагородою, щоб наблизити перемогу українського народу над російськими фашистами. Легендарний воротар виставив на аукціон свою лімітовану медаль за перемогу Шахтаря у Кубку УЄФА 2009 року.
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Торги завершуватимуться у четвер, 24 березня о 20:00. Стартова ціна – 2 тисячі гривень, а мінімальний крок ставки – 1 тисяча гривень. Усі отримані кошти 47-річний фахівець відправить на підтримку Збройним силам України.
"Ця перемога – найбільша в українському клубному футболі. Таких медалей обмежена кількість", – написав Вірт.
Що відомо про медаль Юрія Вірта
Свою нагороду Вірт завоював голкіпером донецького Шахтаря з командою у 2009 році.
Медаль Юрія Вірта / Скриншот