Український Прометей зазнав прикрої поразки у Лізі чемпіонів

Український Прометей знову поступився у матчі Ліги чемпіонів іспанському Тенерифе. Причому, якщо вдома слобожанська команда програла три очки, то в гостях – і зовсім два

Тенерифе — Прометей 80:78 (26:18, 18:19, 17:24, 19:17)

Господарі краще розпочали матч і виграли першу половину. Підопічні Чуса Відорети результативно грали у трисекундній та з вискоим відсотком атакували з дальньої дистанції. Прометею заважали втрати та невдалий захист у фарбі, але ще у другій половині другої чверті чемпіон України зумів втримати ривок суперника, який на певному відрізку дистанції втік на максимальні 16 очок.

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Але команда Ронена Гінзбурга знайшла можливість краще захиститися і не дозволила господарям збільшити перевагу перед великою перервою. Після двох чвертей господарі мали 7-очкове лідерств.

Найкращий відрізок у матчі Прометей провів у третій чверті, під час якої команда Гінзбурга не тільки наздогнала суперника, а й отримала 6 очок перваги. Справжнім ікс-фактором для чемпіона України став В’ячеслав Петров, який провів свій найкращий матч у кар’єрі у Лізі чемпіонів. Український бігмен, реалізував 5 з 5 триочкових та 7 з 7 кидків з гри, набравши за матч 19 очок.

Прометей продовжив лідирувати і в четвертій чверті, отримавши за 4 з половиною хвилини до кінця матчу максимальні 7 очок переваги, але… На жаль, втримати переможний рахунок українському клубу не вдалося: команда Гінзбурга пропустила ривок Тенеріфе 12:3, провалила заключний відрізок матчу у нападі та надала занадто багато можливостей іспанцям, які вони використали. Тенерифе все ж таки повернув собі лідерство в клатчі та довів матч до перемоги з рахунком 80:78.