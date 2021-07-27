Український плавець Шевцов покидає Олімпіаду-2020: українець прикро вилетів у кваліфікації
27 липня 2021 , 13:44Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Український плавець Сергій Шевцов невдало виступив у кваліфікації 100-метрівки вільним стилем. Сергій не відібрався у півфінальний заплив.
Шевцов показав результат 49,55 с, чого не вистачило для виходу у півфінал. Відставання від лідера групи склало 1,84 с.
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У півфінальні запливи потрапили 16 кращих учасників.
Результати кваліфікації запливу на 100 м (група 9)
1. Томас Чеккон (Італія) – 47,71
2. Калеб Дрессел (США) – 47,73
3. Алессандро Мірессі (Італія) – 47,83
...
8. Сергій Шевцов (Україна) – 49,55