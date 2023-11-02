Кінець американської мрії: український півзахисник залишив клуб зі США

На початку цього року 26-річний Денис Костишин став гравцем Ель-Пасо Локомотив, однак після завершення сезону сторони вирішили припинити співпрацю. Українець продовжить кар'єру в іншій команді.

Український атакувальний півзахисник Денис Костишин, який останнім часом виступав за клуб Об'єднаної футбольної ліги (USL) Ель-Пасо Локомотив, оголосив про завершення співпраці з американською командою. 26-річний футболіст написав зворушливий прощальний пост на своїй сторінці в Іnstagram.

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"Хочу сказати велике спасибі команді за сезон! Ви тепло прийняли мене у свою родину. У нас була дуже хороша команда у цьому сезоні, ми це неодноразово показували.

Особлива подяка вболівальникам, ви та ваша підтримка були божевільними, дякую! Бажаю кожній людині, яка належить до родини Локос, лише успіхів, перемог та міцного здоров’я! Люблю вас, хлопці. Успіхів у майбутньому", – написав Костишин.

У сезоні, що завершився, Денис Костишин відіграв за Ель-Пасо Локомотив 34 матчі, у яких забив 4 голи та віддав 3 результативні передачі. Його команда дійшла до 1/8 фіналу плей-оф USL.

Попереднім клубом колишнього гравця юнацьких збірних України була Олександрія. Також в УПЛ він виступав за Колос та ФК Дніпро.