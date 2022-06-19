Український народ, я з вами, – Майк Тайсон підтримав Україну: яскраве відео
19 червня 2022 , 14:03Читать новость на русском
Джерело:ФБУ
Нещодавно легендарний боксер досить неоднозначно висловився про війну в Україні. Проте він все ж таки запевнив, що солідарний з українським народом.
Підтримка легендарного боксера
Колишній чемпіон світу у важкій вазі Майк Тайсон підтримав Україну. Легендарний боксер заявив, що разом з українським народом.
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Це Майк Тайсон. Український народ, я з вами,
– сказав Тайсон.
Коротке звернення Майка до українців опублікували на сторінці Федерації боксу України.
Тайсон з українським народом: дивіться відео
Тайсон виправдав Путіна
- Нещодавно в інтерв'ю для The Sun Легендарний боксер прокоментував повномасштабний наступ Росії на територію України.
- Журналіст висловив припущення, що Тайсон може стати мирним посередником між Росією та Україною – таким самим, як легенда НБА Денніс Родман у напружених стосунках між США та Північною Кореєю.
- Проте ексбоксер відмовився від такої пропозиції та виправдав Путіна притчею про яструба.
- Тайсон наголосив, що у Росії немає шансів перемогти у цій війні.
Що відомо про боксера
- Тайсон закінчив професійну кар'єру боксера ще у 2005 році. Він провів 59 боїв за кар'єру, де здобув 50 перемог, 6 поразок, 1 нічию (2 поєдинки не відбулося).
- У 2020-му Тайсон повернувся на ринг для проведення шоу-поєдинку проти Роя Джонса, який закінчився внічию.