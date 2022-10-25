Курйозний випадок: український коментатор працював водночас на двох матчах у прямому ефірі

Юрій Кириченко став автором унікального випадку на українському телебаченні. Коментатор показав свій професіоналізм та водночас попрацював на двох поєдинках.

9 жовтня з різницею у 30 хвилин відбулось два футбольні протистояння у турецькій Суперлізі та німецькій Бундеслізі. Спершу Юрій Кириченко розпочав коментувати поєдинок суперника Динамо в Лізі Європи Фенербахче проти Карагюмрюка, пряму трансляцію якого показувало Megogo. Вже через пів години почав паралельно працювати на матчі Штутгарт – Уніон, який транслювала Setanta.

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Епічний момент українського медіапростору

Схоже, що головним завдання українського коментатора було те, щоб нічого не переплутати. Про такий курйозний випадок розповів відомий коментатор Віктор Вацко, який назвав свого "колегу по цеху" маестро своєї справи.

Виглядало це таким чином. Там два слова сказав – пауза 30 секунд. Там два слова сказав – пауза хвилинка, і таке інше. Такого я за все життя, за всю кар'єру не бачив і не чув. Два матчі одночасно! І гонорар на Setanta і гонорар на MEGOGO. Браво, маестро,

– сказав Вацко.

Нагадаємо, що офіційним телетранслятором Української Прем'єр-ліги є Setanta.