Український клуб двічі зіграє проти росіян в Лізі чемпіонів на нейтральній території

Жіночий волейбольний клуб Прометей пробився до Ліги чемпіонів ЄКВ. Суперницями української команди на груповому етапі став російський Локомотив. Але ні в Україні, ні в Росії матчі між цими командами не відбудуться.

Матчі проти російського клубу

Саме в Калінінграді Прометей мав би зіграти перший матч в Лізі чемпіонів 23 листопада. А вже в перших днях лютого 2022 року команди мали б зіграти в Україні.

На відміну від УЄФА, Європейська конфедерація волейболу не розводить українські та російські клуби під час жеребкування. Відтак Прометей потрапив до групи з російською командою. Окрім Локомотива, на груповій стадії волейбольної Ліги чемпіонів Росію також представляють московське Динамо та Динамо-Ак Барс з Казані.

Та після цього в ЄКВ вирішили, що матчі між українськими та російським клубом відбудуться на нейтральній території. Так, перша гра 23 листопада відбудеться в Мінську. Це буде домашній матч для Локомотива.

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Натомість друга гра між командами відбудеться в Стамбулі. Цей матч команди зіграють між 1 та 3 лютого 2022 року (точна дата буде визначена пізніше).

Україна проти Росії в Білорусі

Це не вперше, коли Україна та Росія потрапляє до однієї групи, після чого команди змушені проводити матчі на нейтральній території. Так було і з чоловічою збірною України з гандболу. У кваліфікації чемпіонату Європи наша команда у 2020 році обидва матчі провела проти росіян в Мінську. При цьому календар склали так, що матчі відбулися з різницею у два дні – 5 та 7 листопада.

За підсумками відбору, нашій команді таки вдалося пробитися на чемпіонат Європи.

Цілком ймовірно, що Росія буде суперником України й у баскетбольному відборі на чемпіонат світу 2023. Якщо обидві збірні подолають перший етап відбору, то зіграють в одній групі на другому етапі.