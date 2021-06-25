Український клуб дізнався потенційних суперників в баскетбольній Лізі чемпіонів

В новому сезоні баскетбольної Ліги чемпіонів буде виступати лише один український клуб – чемпіон Суперліги Прометей. Однак команда розпочне виступи з кваліфікації.

На груповій стадії Ліги чемпіонів виступить 32 клуби. 28 з них отримали прямі путівки на турнір. Натомість ще чотири місця в групах розіграють між собою 24 команди у кваліфікації Саме до таких потрапив і Прометей.

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Кваліфікація стартує 13 вересня і пройде у форматі "бабблів". Жеребкування відбіркового турніру пройде 7 липня.

Серед суперників кам'янчан можуть бути наступні клуби: "Баккен Беарз" (Данія), "Белфіус Монс" (Бельгія), "Бамберг" (Німеччина), "Тревізо" (Італія), "Фрібург" (Швейцарія), "Хапоель" Ейлат (Ізраїль), "Утена" (Литва), "Калев" (Естонія), "Капфенберг" (Австрія), "Ле Ман" (Франція), "Лондон Лайонз" (Великобританія), "Левскі Лукойл" (Болгарія), "Морнар" (Чорногорія), "Опава" (Чехія), "Парма" (Росія), "Перистерi" (Греція), АЕК (Кіпр), "Салон Вілпас" (Фінляндія), "Спліт" (Хорватія), "Спортинг" (Португалія), "Цмокi-Мінськ" (Білорусь), "Клуж" (Румунія), "Лейден" (Нідерланди).



Учасниці кваліфікації баскетбольної Ліги чемпіонів / Фото championsleague.basketball

Основна частина турніру стартує 4 жовтня.

На груповому етапі 32 команди поділять на вісім груп по чотири клуби. Переможці груп вийдуть в 1/8 фіналу безпосередньо. ще 8 учасників раунду плей-офф визначаться в результаті додаткового раунду, в якому зіграють команди, які посіли другі та треті місця у своїх квартетах.

Переможець Фіналу чотирьох отримає 1 мільйон доларів.