Український каратист Талібов завоював "срібло" на турнірі Karate 1-Premier League

Український каратист Різван Талібов посів друге місце на етапі Karate 1-Premier League в Стамбулі.

Талібов у фіналі категорії понад 84 кілограм програв Саджаді Ганджзаде з Ірану.

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Українки Катерина Крива і Аніта Серьогіна поступилися в поєдинках за "бронзу" у вагових категоріях до 50 і до 61 кілограма.

Турнір в Туреччині став першим міжнародним змаганням з карате за довгий час. Через пандемію коронавірусу майже рік не було великих змагань.