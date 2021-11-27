Український Hyperloop: Гуцуляк забив гол на 11 секунді у матчі чемпіонату України – шалене відео

Нападник Дніпра-1 Олексій Гуцуляк забив один з найшвидших голів в історії чемпіонату України. Футболіст забив гол уже на 11 секунді матчу проти Ворскли.

Ворскла – жертва найшвидших голів

Гуцуляк відзначився голом у рамках 16-го туру УПЛ сезону-2021/2022 між Дніпром-1 та Ворсклою. Голу Гуцуляка передували тільки дві передачі.

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Після того, як господарі розіграли м'яч у центрі поля, Нелсон Монте виконав довгий лонгбол у штрафний Ворскли. Там м'яч прийняв Гуцуляк та зі швидкістю вакуумного потягу Hyperloop відзначився у воротах Дмитра Різника.

Відео голу Гуцуляка



М'яч Олексія Гуцуляка – другий найшвидший в історії УПЛ.

Хто утримує рекорд

Найшвидший гол забив Роман Яремчук, який наразі виступає за португальську Бенфіку.

У 2016 році, коли Яремчук виступав за Олександрію, він забив гол у ворота все тої ж Ворскли на 8-й секунді.

Таким чином, Гуцуляку не вистачило трьох секунд, щоб повторити рекорд Яремчука.