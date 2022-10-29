Змінив футбол на хокей: українець виступає в одній команді з легендою Челсі

17-річному українському хокеїсту Олександру Мальцеву відверто пощастило. Нещодавно українець розпочав свої виступи у Південному дивізіоні 1 NIHL англійського чемпіонату.

Молодий український хокеїст виступає тепер за Челмсфорд Чіфтейнз. Після переїзду Олександр Мальцев провів за нову команду вже 3 матчі, у яких відзначився дебютною шайбою.

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Грає поруч із легендою

Перша результативна дія українця була зафіксована у матчі проти Мілтон Кейн Тандера. Команда Мальцева зазнала прикрої поразки 2:3, а український хокеїст отримав звання найкращого гравця у своїй команді.

Мальцеву пощастило перейти у команду, за яку виступає легендарний воротар лондонського Челсі Петр Чех. Ні, ми не помилились. Чех продовжує кар'єру, але вже у складі хокейної команди.

1 липня 2019 року Петр Чех повішав бутси на цвях та вирішив перевірити свої сили у хокеї. Загалом за футбольну кар'єру провів 782 матчі.

Мальцев розповів, що колишній чеський голкіпер Челсі завжди запитує та цікавиться ситуацією в Україні. Також Чех пригадав виступи в одній команді з Андрієм Шевченком.

Петр сказав мені, що в житті тренувався з двома українцями – Шевою і Мальцевим. Обидва хитро йому забивають,

– сказав український хокеїст.