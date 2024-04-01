Багаторазовий чемпіон Європи Радівілов уперше став батьком: щемливе фото

В українській спортивній спільноті відбулось поповнення. 30 березня гімнаст Ігор Радівілов вперше став батьком.

У сім'ї титулованого атлета зі спортивної гімнастики Ігоря Радівілова та чемпіонки Європи в командній першості зі спортивної гімнастики Ангеліни Кислої сталася щаслива подія. У них народився первісток.

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Перше фото сина спортсменів

Пара розсекретила стать дитини. Спортсмени будуть виховувати довгоочікуваного сина.

30 березня ми з Ігорем стали батьками. Наш синочок, як довго ми на тебе чекали,

– написала Ангеліна.

. Спортсмени знаходяться у шлюбі з вересня 2016 року. Вони одружилися одразу після завершення Олімпіади в Ріо-де-Жанейро, в якій обидва брали участь.

Нагадаємо, що у 2021 році Ангеліна завершила кар'єру, але зі спорту не пішла й почала працювати хореографом у збірній України. Ігор Радівілов продовжує кар'єру.

Досягнення Ігоря Радівілова у спорті