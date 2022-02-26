Український футболіст Зубков відмовився грати під керівництвом російського тренера

Півзахисник Ференцвароша та збірної України Олександр Зубков вирішив призупинити свою участь у матчах через війну в Україні.

Зубкова тренує росіянин

Зубков вирішив відмовитись від виступів за клуб з Будапешту. Причина – військова атака РФ на Україну. Команду тренує росіянин Станіслав Черчесов.

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Як мінімум він пропустить найближчкий матч, що пройде в неділю. В клубі відповіли на його прохання згодою. Сказано, що він зараз переживає за близьких і рідних, що перебувають в Україні.

Пресслужба Ференцвароша наголосила, що клуб виступає за мир. Також клуб зазначає, що спорт має сприяти миру у всьому світі. Але також повідомляється, що "фраді" не втручаються у політичні питання. Про країну-окупанта Росії – жодної згадки.