Українець ефектним голом допоміг своїй команді пробитися у чвертьфінал Кубка Англії: відео

У європейському футболі останнім часом з'являється все більше українських гравців . Вони виступають як на дорослому, так і на юнацькому рівнях у топових чемпіонатах.

Одним з таких є Іван Струк. 16-річний футболіст у 2022 році перебрався в Англію, де спочатку підписав контракт з академією Челсі, а потім перебрався до Сандерленда, пише 24 Канал.

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Важливий гол українця

В останньому матчі його команда U-16 зустрічалася з Брайтоном у рамках 1/8 фіналу Кубка Англії. "Чорні коти" перемогли з рахунком 3:2 й одним з героїв поєдинку став саме футболіст із Тернопільщини.

Він залишив свій автограф у воротах "чайок" після розіграшу зі штрафного. Українець опинився перший на м'ячі після навіса зі стандарту з правого флангу та з розвороту переправив м'яч у сітку воріт суперника.

Дивіться відео з голом українського футболіста

, У структурі Сандерленда також виступають ще два українці – Назарій Русин і Тимур Тутєров. Перший грає за основну команду, а другий у свої 18 років уже встиг дебютувати за колектив U-21.