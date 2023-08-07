Ще один "кормілєц": українець поїхав грати у Росію, заявивши, що хоче стати місцевою легендою

Повномасштабне вторгнення дало зрозуміти, хто з українців є справжнім патріотом, а хто є особою без критичного мислення та позбавлений адекватності. До другої категорії точно відноситься Руслан Червяков, який довів, що тупість іноді не знає меж.

Футболіст, незважаючи на те, що Росія намагається знищити його рідну країну, підписав контракт із московським Торпедо. 18-річний уродженець Дніпра не побачив нічого поганого в такому розвитку подій та вже встиг дебютувати за нову команду, повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Зрадник похвалив російських вболівальників

Після свого першого матчу "запорєбріком" Червяков заявив, що хоче стати легендою клубу. Він залишився незадоволеним своїм дебютом за москвичів, але був дуже вражений уболівальниками свого нового клубу й розповів про свої плани, з яких стає зрозуміло, що в Україну він уже не повернеться.

Я вперше грав при "живих" людях, можна сказати. Коли виходив, коліна тремтіли. Треба переборювати себе та грати. Дякуємо фанатам за підтримку, їх було чути, іноді вони заглушали партнерів по команді. Я приємно вражений такою атмосферою на стадіоні. Моя мета – прославити Торпедо, повернути його до вищої ліги та перемогти у Прем'єр-лізі, стати легендою,

– заявив Червяков.

Зазначимо, що футболіст є вихованцем Дніпра, в академії якого провів 6 років. Після цього грав у юнацькій команді Інгульця та Шахтаря, а також за молодіжну команду португальського Жил Вісенте.



Червяков у складі юніорської команди Дніпро / інстаграм футболіста



Червяков у складі Інгульця / інстаграм футболіста

Судячи з коментарів під фотографіями футболіста, він мав нормальне оточення, адже його засуджують за таку ганебну позицію, але щось пішло не так і тепер Руслан буде годуватися за гроші людей, які хочуть знищити його країну та рідне місто.