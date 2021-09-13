Український футболіст оформив покер лише за один тайм: відео

У неділю, 12 вересня, відбулися три матчі 8-го туру Першої ліги-2021/22. Кривбас на своєму полі познущався над головним аутсайдером ліги ФК Ужгород (5:0).

Покер Хобленка

Ще по ходу першого тайму покер оформив Олексій Хобленко, а після перерви крапку в матчі поставив Володимир Заіменко.

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У підсумку, 5:0 — на користь Кривбаса" У наступному турі криворізький клуб зіграє 18 вересня проти івано-франківського Прикарпаття, а Ужгород зустрінеться з тернопільською Нивою.

Кривбас за підсумками минулого сезону підвищився в класі, вийшовши з другого місця групи Б Другої ліги. Наразі після 8 турів криворізький клуб йде на другому місці з 19 очками.

Ужгород – дебютант Першої ліги. Закарпатська команда вийшла з другої позиції групи А Другої ліги. Після 8 турів у поточному чемпіонаті Першої ліги Ужгород йде на останній сходинці у таблиці, маючи тільки один заліковий бал.

Відео голів Хобленка