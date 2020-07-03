Українець Максим Слюсар став головним героєм матчу "Славії" і "Слуцька". Він уже до 11-й хвилині оформив дубль, що вирішило долю поєдинку.

Славія М – Слуцьк 3:1

Голи: Слюсар, 5, 11 (пен.), Шевченко, 75 – Анюкевіч, 22

Далі гості один гол відіграли. У другому таймі Шевченко відновив перевагу господарів у два голи, пише 24 канал.

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Славія – Слуцьк відеоогляд матчу

Таким чином, "Славія" піднялася на дев'яту сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Білорусі, "Слуцьк"" – 12-й.

Попередній дубль Слюсара

4 травня Максим Слюсар приніс перемогу "Славії" над "Вітебськом" (3:2) у 7 турі чемпіонату Білорусі.

Гості відкрили рахунок у першому таймі, але після перерви "Вітебськ" двома м'ячами схилив перевагу на свій бік.

Коли здавалось, що поразка для "Славії-Мозир" неминуча, за справу взявся Максим Слюсар. 22-річний українець за кілька хвилин до фінального свистка двічі відзначився у воротах господарів та виборов три очки для своєї команди.