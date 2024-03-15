Готовий задокументувати зраду: український футболіст готується отримати російське громадянство

Після початку повномасштабного вторгнення чимало українських спортсменів узяли до рук зброю, щоб захистити рідну країну від окупантів або ж активно почали допомагати Силам Оборони. Проте не обійшлося й без зрадників.

Одним з таких став футболіст Руслан Червяков. Уродженець Дніпра, тікаючи від війни, переїхав у Португалію, де грав за юнацьку команду Жил Вісенте, але згодом перебрався "запорєбрик", де підписав контракт з Торпєдо й одразу заявив, що збирається стати місцевою легендою.

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Хоче стати легендою російського футболу

Тепер же повідомляється, що він працює над оформленням російського паспорта. Про це розповів президент московського клубу Алєксандр Волнушкін, пише 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

Ми працюємо над тим, щоб Руслан Червяков отримав російське громадянство та спортивне російське громадянство. Це дві різні складові. Чи вдасться завершити все до кінця сезону? Не готовий стверджувати. Це може стати на заваді роботі,

– заявив Волнушкін.

Нагадаємо, що Руслан Червяков не єдиний зрадник серед юних футболістів. Після матчу юнацької Ліги чемпіонів з розташування Шахтаря втік також Олександр Роспутько. Він не з'явився в аеропорту Бельгії разом з командою, а згодом опинився в Росії.

Що відомо про Руслана Червякова