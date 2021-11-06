Український дзюдоїст виборов "бронзу" на міжнародному турнірі в Баку

У столиці Азербайджану Баку відбувся турнір серії Grand Slam. Український дзюдоїст Євген Гончарко завоював бронзову нагороду у ваговій категорії до 66 кілограмів.

Перша медаль на турнірах серії World Tour

Для українця це перша нагорода такого рівня. У сутичці за бронзову нагороду він здолав росіянина.

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Гончарко переміг представника Молдови Вадима Бунеску з Молдови, японця Юджі Айду, Якуба Шалімова з Росії.

Перше місце в цій ваговій категорії посів дзюдоїст з Азербайджану Орхан Сафаров. Друге – спортсмен з Молдови Денис В'єру.