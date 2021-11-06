Український дзюдоїст виборов "бронзу" на міжнародному турнірі в Баку
6 листопада 2021 , 14:44Читать новость на русском
Джерело:Міжнародна федерація дзюдо
У столиці Азербайджану Баку відбувся турнір серії Grand Slam. Український дзюдоїст Євген Гончарко завоював бронзову нагороду у ваговій категорії до 66 кілограмів.
Перша медаль на турнірах серії World Tour
Для українця це перша нагорода такого рівня. У сутичці за бронзову нагороду він здолав росіянина.
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Гончарко переміг представника Молдови Вадима Бунеску з Молдови, японця Юджі Айду, Якуба Шалімова з Росії.
Перше місце в цій ваговій категорії посів дзюдоїст з Азербайджану Орхан Сафаров. Друге – спортсмен з Молдови Денис В'єру.
- У жовтні на чемпіонаті світу U-21 Євген Гончарко завоював бронзову нагороду у ваговій категорії до 66 кілограмів.
- Для Євгена ця медаль стала першою на турнірах серії World Tour.