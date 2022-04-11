Український "чарівник": Ребров всьоме поспіль став найкращим тренером ОАЕ
Джерело:твітер Аль-Айна
Сергій Ребров просто не залишає шансів для своїх колег "по цеху". Український наставник Аль-Айна знову номер один серед тренерів чемпіонату ОАЕ.
Жодних шансів для конкурентів
47-річний тренер продовжує вести Аль-Айн до чемпіонства в ОАЕ. Клуб випереджає найближчого конкурента на 6 очок. Сергій Ребров всьоме отримав відзнаку за високі результати команди.
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Ребров став найкращим наставником чемпіонату у березні.
У першій місяць весни Аль-Айн зіграв 4 поєдинки, у яких підопічні Реброва здобули одну перемогу та три мирові. У березні клуб українця вийшов у фінал Кубка ліги, в 1/2 фіналу перегравши Аль-Джазіра.
Пресслужба Аль-Айна виклала оригінальне фото з Ребровим у костюмі чарівника.
Кар'єра Реброва у чемпіонаті ОАЕ
- 6 липня 2021 року Сергій Ребров очолив Аль-Айн. З клубом український наставник підписав до кінця червня 2022-го.
- Під керівництвом Реброва клуб провів 26 матчів, у яких оформив 17 перемог, розписав 7 мирових та зазнав лише двох поразок.