Український боксер захистив чемпіонський пояс і присвятив перемогу Батьківщині

У ніч на 19 березня український боксер Олег Довгун здобув свою 14-ту перемогу у 14-му поєдинку на профі-ринзі і захистив титул NABA у ваговій категорії до 55,3 кілограм.

Довгун здолав бельгійця з вірменським корінням Герама Елояна (7-3, 6 КО) і захистив титул чемпіона Північної Америки, повідомляє 24 канал.

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Наш співвітчизник протягом усієї дистанції бив набагато точніше, тоді як його опонент зробив акцент на силу та міць. За підсумками поєдинку судді прогнозовано розійшлися у думках: 96-94, 97-93 на користь українця проти 94-96 – Елояна.

Перемога для України

За словами Довгуна, перед поєдинком йому було важко зосередитись на боксі через війну, яку Україна веде проти російських окупантів.

"Це важко. Я намагаюсь блокувати в своєму розумі те, що відбувається в моїй країні, але я думаю про це весь час. Я хочу виграти і зробити людей щасливими хоча б одну ніч. Я борюсь за український народ, за нашу свободу. Частину грошей зі свого гонорару за бій я пожертвую на допомогу Україні", – сказав він.