Український боксер Сіренко повертається на ринг: дата бою

Український боксер суперважкої ваги Владислав Сіренко вже влітку 2021 року повернеться на ринг. Прізвище свого наступного суперника українець дізнається дещо пізніше.

Наступний бій Сіренка

Владислав Сіренко вже активно готується до наступного поєдинку. Місцем для тренувань український боксер обрав Буковель.

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Прихильники боксу зможуть побачити Сіренка на ринзі вже 12 червня. Бій відбудеться у Києві. Однак проти кого вийде на ринг українець наразі невідомо.

Колишній тренер Олександра Усика Джеймс Алі Башир вже прибув у табір Сіренка. Саме він очолить подальшу підготовку непереможного супертяжа в українських Карпатах.