Має шанс стати другим після Усика: український боксер офіційно поб'ється за титул WBC

30 березня українець Сергій Богачук проведе бій проти американця Себастьяна Фундори. На кону стоятиме повноцінний титул WBC у першій середній вазі.

Володар пояса WBC Continental Americas у першій середній вазі Сергій Богачук може в наступному поєдинку виграти повноцінний чемпіонський титул. Для цього 28-річному українському боксеру необхідно лише перемогти американця Себастьяна Фундору.

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Богачуку залишився останній крок до чемпіонства

Поєдинок Сергія Борячука проти Себастьяна Фундори пройде 30 березня у межах першого вечора боксу Premier Boxing Champions на Amazon Prime Video. У випадку перемоги Богачук стане другим після Усика українським чинним чемпіоном світу в професіональному боксі.

Богачук здобув на професіональному рингу 23 перемоги, всі – нокаутом. Однак, на жаль, в пасиві Сергія є одна поразка від американця Брендона Адамса.

Себастьян Фундора ж виграв 20 поєдинків, з них 13 достроково. Ще по одній сутичці 25-річного американця завершилися його поразкою та нічиєю.