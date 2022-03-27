Український боксер організував благодійний поєдинок: відео потужного нокауту
Джерело:FightHype.com
Український боксер Олександр Захожий переміг представника Греції Євгеніоса Лазарідіса. Поєдинок був благодійним.
Боксер допомагає своїм землякам
Захожий народився в Кам'янському, проте понад п'ять років проживає у Німеччині після підписання контракту з промоутерською компанією Faecher Sport Management.
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Бій Захожого та Лазарідіса відбувся у німецькому місті Дортмунд. Цей поєдинок був благодійним. Його було організовано для збору коштів на підтримку України.
Мої промоутери організували бій для збору коштів на підтримку України. Буде пряма платна трансляція в Європі та Америці,
– зазначив боксер напередодні поєдинку.
Українець нокаутував Лазарідіса ще у першому раунді.
Відео нокауту
Олександр і його дружина Анастасія із самого початку вторгнення Росії в Україну займаються волонтерством.
- Захожий провів на професійному рингу 17 боїв, в кожному з яких здобув перемоги.
- Лазарідіс здобув за кар'єру 17 перемог при трьох поразках.