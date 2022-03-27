Український боксер організував благодійний поєдинок: відео потужного нокауту

Український боксер Олександр Захожий переміг представника Греції Євгеніоса Лазарідіса. Поєдинок був благодійним.

Боксер допомагає своїм землякам

Захожий народився в Кам'янському, проте понад п'ять років проживає у Німеччині після підписання контракту з промоутерською компанією Faecher Sport Management.

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Бій Захожого та Лазарідіса відбувся у німецькому місті Дортмунд. Цей поєдинок був благодійним. Його було організовано для збору коштів на підтримку України.

Мої промоутери організували бій для збору коштів на підтримку України. Буде пряма платна трансляція в Європі та Америці,

– зазначив боксер напередодні поєдинку.

Українець нокаутував Лазарідіса ще у першому раунді.

Відео нокауту

Олександр і його дружина Анастасія із самого початку вторгнення Росії в Україну займаються волонтерством.