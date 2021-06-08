Український боксер Хижняк феєрично переміг росіянина і виграв олімпійську кваліфікацію

У Парижі (Франція) проходить європейський ліцензійний турнір, який є відбором на Олімпійські ігри в Токіо.

Український боксер Олександр Хижняк у фіналі вагової категорії до 75 кг роздільним рішенням суддів виграв у чемпіона світу-2019, росіянина Гліба Бакши.

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Бій вийшов дуже інтенсивним. Обидва бійці боксували в схожій манері і перший раунд залишився за українцем лише з рахунком 3:2. Правда, у другому градус боротьби став загострюватися і бійці навіть дозволили собі удари після гонга.

Проте, Хижняк забрав другий раунд повністю – 5:0. Виправити ситуацію Бакши не зміг, але все ж зробив дуже серйозний опір і в підсумку перемога Хижняка вийшла роздільним рішенням суддів. Це трохи навіть засмутило Хижняка після закінчення бою, але все ж перемога є перемога.

Також зазначимо, що 25-річний українець вийшов у фінал кваліфікаційних змагань на відмову суперника. Олександра в півфіналі чекав поєдинок проти вірменина Армана Дарчиняна, але його опонент знявся.

Хижняк – четвертий український боксер, який заволодів путівкою на Олімпіаду. До цього володарями ліцензій стали Микола Буценко, Ярослав Харциз та Анна Лисенко.