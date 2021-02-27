Український боксер Чухаджян вщент розбив росіянина у Москві

Український боксер напівсередньої ваги Карен Чухаджян 26 лютого провів бій у Москві. Його суперником став місцевий боксер Олексій Євченко.

Карен Чухаджян володів тотальною перевагою, але боксував з росіянином усі 8 раундів. Українець видавав потужні серії ударів, але Олексій Євченко міцно стояв на своїх двох.

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Друга перемога поспіль у Росії

Долю перемоги у бою вирішували лише судді. Після обговорень рефері одноголосно віддали звитягу боксеру з України – 80-72, 80-72, 80-72.

Для українця ця перемога стала вже 17-ю у кар'єрі боксера. Також одного разу він зазнавав поразки. Для росіянина це вже 14-те фіаско на професійному ринзі при 19 перемогах та 2 нічиїх.

Цікаво, що востаннє на ринг Чухаджян виходив 1 лютого 2020 року також проти російського боксера Сергія Воробйова. Щоправда, у тому поєдинку перемога українця не була така переконлива. Карен святкував успіх за роздільним рішенням суддів. Після бою українець повідомив, що суперник заразив його гепатитом А.