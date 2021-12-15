Український біатлоніст виграв медаль на Кубку IBU, ще один зупинився за крок від подіуму
Джерело:24 канал
Чоловічій збірній України вдалося здобути чергову медаль на юніорському Кубку IBU в Мартелл-валь-Мартелло (Італія). Цього разу на подіум потрапив Роман Боровик.
Перспективний український біатлоніст здобув "бронзу" в чоловічому спринті. Боровик продемонстрував десяту швидкість серед 120 учасників. Роман міг здобути й перемогу, якби не штрафне коло.
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На фініші Роман став третім, програвши другому місцю лише 0,4 секунди. Для Боровика це перша особиста нагорода на міжнародному рівні.
На подіум міг потрапити й українець Степан Кінаш, але він також не закрив одну мішень на "стійці".
Результати чоловічого спринту на юніорському Кубку IBU
1. Ян Гунька (Польща) 0+2, 26:02,7
2. Сільвано Демармельс (Швейцарія) 0+0, +18,9
3. Роман Боровик (Україна), 0+1 +19,3
4. Степан Кінаш (Україна), 0+1 +31,7
...
15. Віталій Мандзин (Україна), 0+2 +1:02,8
16. Дмитро Грущак (Україна), 0+1 +1:06,3
46. Владислав Чихарь (Україна), 1+1 +2:14,3