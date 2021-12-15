Український біатлоніст виграв медаль на Кубку IBU, ще один зупинився за крок від подіуму

Чоловічій збірній України вдалося здобути чергову медаль на юніорському Кубку IBU в Мартелл-валь-Мартелло (Італія). Цього разу на подіум потрапив Роман Боровик.

Перспективний український біатлоніст здобув "бронзу" в чоловічому спринті. Боровик продемонстрував десяту швидкість серед 120 учасників. Роман міг здобути й перемогу, якби не штрафне коло.

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На фініші Роман став третім, програвши другому місцю лише 0,4 секунди. Для Боровика це перша особиста нагорода на міжнародному рівні.

На подіум міг потрапити й українець Степан Кінаш, але він також не закрив одну мішень на "стійці".

Результати чоловічого спринту на юніорському Кубку IBU

1. Ян Гунька (Польща) 0+2, 26:02,7

2. Сільвано Демармельс (Швейцарія) 0+0, +18,9

3. Роман Боровик (Україна), 0+1 +19,3

4. Степан Кінаш (Україна), 0+1 +31,7

...

15. Віталій Мандзин (Україна), 0+2 +1:02,8

16. Дмитро Грущак (Україна), 0+1 +1:06,3

46. Владислав Чихарь (Україна), 1+1 +2:14,3

. Для чоловічої збірної України це вже третя медаль на Кубку IBU у 2021 році. Раніше Степан Кінаш здобув "срібло" в індивідуальній гонці. В естафеті наша команда посіла третє місце та взяла "бронзу".