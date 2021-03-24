Український баскетболіст Пустовий провів яскравий матч за Барселону: відео

Баскетбольний клуб Барселона у 20 турі чемпіонату Іспанії зіграла з Ентудіантес. Каталонський клуб здобув впевнену перемогу.

Протягом всього матчу баскетболісти Барселони володіли тотальною перевагою. Лише в останній чверті супернику вдалось дати гідний бій.

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Барселона – Ентудіантес 98:68 (33:15, 31:24, 13:8, 21:21)

Українець провів на паркеті 26 хвилин 20 секунд. За цей час баскетболіст набрав 16 очок, зробив 8 підбирань та 1 передачу. Також запам'ятався 1 блок-шотом, 4 втратами м'яча та 2 персональними фолами.

Центровий збірної України Артем Пустовий зіграв один з найкращих матчів за каталонців. Він став другим у складі каталонського клубу за результативністю у зустрічі. Його рейтинг ефективності склав "+17".

Після звитяги Барселона йде 2-ю, поступаючись лише лідеру Реалу 4 очками. За 26 поєдинків клуб Пустового святкував успіх у 23 матчах та тричі поступався суперникам.

Наступний поєдинок Барселона проведе 26 березня проти Альба Берлін.

Відео яскравої гри Пустового