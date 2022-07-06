Український атлет зворушливо присвятив перемогу на ЧЄ U-18 своїй титулованій бабусі

Українець Михайло Брудін переміг на чемпіонаті Європи U-18 з рекордом турніру в метанні диска. Його результат 17-річного українця – 64,51 метра.

Брудін: Це те, що мене підштовхує і мотивує

Свою перемогу 17-річний спортсмен присвятив своїй бабусі олімпійській чемпіонці 1972 року Фаїні Мельник. На нагородження спортсмен приніс світлину титулованої родички.

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Завдяки сімейній історії про її перемогу Брудін й почав займатися метанням.

Якось тато дістав диск бабусі і запропонував мені його метнути. На той момент я ще був маленьким і особливого інтересу татова пропозиція не викликала, але я все ж погодився і спробував… Спробував – і мені дуже сподобалося. Я загорівся цим!,

– сказав спортсмен.

17-річний атлет розповів, що його бабуся надихає на нові звершення.

Відео виступу українця

"Фаїна Мельник – моя двоюрідна бабуся по маминій лінії. Я жодного разу не зустрічався і не спілкувався з нею. Бачив лише на фотографіях. Ми жили далеко один від одного. Але мама її бачила, а останнім, хто з нашої сім’ї спілкувався з нею, був тато. Вони розмовляли по телефону ледь не щодня, але потім вона нас покинула… Я пишаюся тим, що у мене така бабуся, але ніколи цим не вихвалявся.

Це гордість, пам’ять. Це те, що мене підштовхує і мотивує до того, щоб займатися далі і досягати таких висот, як Фаїна Мельник, але при цьому бути собою", – додав Брудін.

. Фаїна Мельник – олімпійська чемпіонка 1972 (Мюнхен) з метання диска – 66,62 метра. На Олімпійських іграх 1976 (Монреаль) була четвертою в метанні диска — 66,40 метри, десятою в штовханні ядра – 18,07 метра. На Олімпійських іграх в Москві (1980) не виконала кваліфікаційну норму з метання диска (60 метрів) і не потрапила до фіналу.