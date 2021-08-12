Українським вболівальникам заборонили підтримувати збірну у матчі з Казахстаном на стадіоні

Перший матч після Євро-2020 збірна України з футболу проведе без підтримки своїх вболівальників. 1 вересня українці зіграють проти Казахстану.

Матч відбудеться в Нур-Султані на стадіоні "Астана Арена" й розпочнеться о 17.00 за київським часом. Українських вболівальників на стадіон не допустять.

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Як повідомили в Українській асоціації футболу, вони отримали лист від ФІФА, де вказано про скасування квоти у 5% квитків для вболівальників гостьових команд на всі вересневі матчі відбору ЧС-2022

"Таке рішення обумовлене нещодавніми спалахами COVID-19 в Європі та великою кількістю матчів, які будуть зіграні протягом цього часу", – йдеться в повідомленні УАФ.

Загалом в ФІФА вирішили скасувати гостьову квоту на усі матчі збірних у вересні 2021 року – як офіційних, так і товариських.

Варто відзначити, що у вересні збірна України загалом проведе три матчі. Окрім гри проти Казахстану на виїзді 1 вересня, вже 4 вересня в Києві на НСК "Олімпійський" наша команда зіграє проти збірної Франції.

На 8 вересня в збірної України запланований товариський матч проти Чехії на виїзді.