Тріумфальне повернення: українські регбісти перемогли у першому турі Євро-2023

Українські спортсмени не перестають дивувати нас. В умовах повномасштабної війни українські регбісти переможно повернулись після дворічної перерви.

Перший тур чемпіонату Євро-2023 дивізіону "Trofhy" вдало минув для українських збірних. Національна чоловіча та жіноча команди України з регбі-7 стали переможцями після повернення на велику міжнародну арену, пише 24 Канал.

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Загреб – фартове місто для українських регбістів

Відзначимо, що перший тур чемпіонату Європи-2023 дивізіону "Trophy" відбувався із 16-го по 18-те червня у хорватському Загребі.



Чоловіча збірна України з регбі / Фото надане 24 Каналу

У фіналі чоловіча збірна України розгромила господарів турніру – 41:5, а наші дівчата у вирішальному поєдинку впевнено переграли туркень з рахунком 17:5.



Тріумф збірної України з регбі у Загребі / Фото надане 24 Каналу

Обидві українські збірні показують вражають серію з перемог, яка налічує вже 12 матчів на континентальній першості з олімпійського виду регбі.



Жіноча збірна України з регбі / Фото надане 24 Каналу

Українські збірні з регбі завдячують своїми виступати ЗСУ, які захищають Україну, та дозволяють українським спортсменам здобувати нові перемоги на міжнародній арені.