Українським веслярам аплодували стоячи: відео незламної сили духу на фініші, яка вразила публіку

У Таїланді відбувається чемпіонат світу з веслування на човнах "Дракон". На цих змаганнях українці вчергове продемонстрували, що є нацією козацького роду.

Український екіпаж змагався на дистанції 2000 метрів. За 200 метрів до фінішу стався форс-мажор, який мав би поставити крапку на виступах наших спортсменів.

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Неймовірний фініш української команди

Українців затопило від хвилі суперників під час перегонів, але спортсмени не здалися та відмовилися від допомоги, долаючи останні 200 метрів фактично повністю під водою. Наша збірна в результаті фінішувала сама, за що отримала шалені оплески підтримки від інших команд, які були вражені стійкістю українців. Синьо-жовті посіли підсумкове шосте місце, але стали беззаперечними героями дня.

Дивіться відео героїчного фінішу українців

"Боротися до кінця! Дуже незвично українці долали останні із 2000 метрів у відкритому класі на чемпіонату світу з веслування на човнах "Дракон". Та вони не здалися, продовжили боротьбу і фінішували з 6 результатом із-поміж 9 команд. Браво за характер!", — відреагував на такий виступ Спортивний комітет України.

. Чемпіонат світу з веслування на човнах "Дракон" триватиме з 7 по 13 серпня.