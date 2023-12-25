Чарівна Магучіх та загадкова Білодід: зірки українського спорту вітають з Різдвом

Починаючи з цього року в Україні християни західного і східного обрядів разом відзначають Різдво Христове. Зі святом активно вітають зіркові українські спортсмени.

Різдво – це особливе свято, яке переважно відзначають в сімейному колі. В цей день заведено загадувати найзаповітніші побажання. Не стали виключенням українські спортсмени. Сайт 24 Каналу підготував добірку привітань від наших зірок.

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Віталій Кличко: Наближати та берегти в серцях Віру у нашу Перемогу

Легендарний український боксер Віталій Кличко підготував святкове відео, в якому звернувся до своїх підписників. У колі захисників України наш чемпіон привітав зі святом Різдва та побажав здійснення найзаповітніших мрій.

"Ще одне Різдво, коли невимовно хочеться дива…

Бо ще один рік був роком боротьби за наше існування.

Але Україна вистояла. Бʼються наші воїни. А ми працюємо і підтримуємо їх.

Обійміть близьких, памʼятайте про друзів. Пошліть подаруночки захисникам на фронт.

З Різдвом Христовим та прийдешнім Новим роком!", – сказав Віталій Кличко.

Віталій Кличко привітав з Різдвом: дивіться відео

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський закликав у цей важкий час підтримати своїх рідних та близьких. Також наставних "біло-синіх" побажав не втрачати віру в краще майбутнє.

"Дорогі Друзі, вітаю Вас з Різдвом Христовим! В цей час, коли наша Україна переживає випробування війни, нехай це Світле Свято принесе Вам Надію та Віру в краще Майбутнє. Нехай Різдвяна зірка освітлює Ваші серця.

Бажаю Вам усім знаходити Силу в Ваших рідних та близьких… Спільно долати труднощі...Наближати та берегти в серцях Віру у нашу Перемогу.

Нехай це Свято буде часом найкращих вражень та взаєморозуміння…Не соромтесь обійняти. Ваших близьких додатковий раз…Цінуйте кожну зустріч…Діліться любов’ю та надією…Зберігайте Різдвяний настрій у своїх серцях.

З найкращими побажаннями! Щасливого Різдва, Перемоги та Миру в нашій Україні!", – написав Шовковський.

Олександр Шовковський привітав з Різдвом / скриншот з інстаграму

Родина Луніних теж святкує Різдво 25 грудня. Воротар мадридського Реала опублікував святкове фото біля ялинки. Поруч з Андрієм його дружина Анастасія та маленький синочок.

Бажаємо Вам щасливого Різдва ! Миру, Добра, Любові та Перемоги!,

– написав Лунін.

Сім'я Луніних вітає українців із Різдвом / Фото з інстаграму спортсмена

Дякуємо ЗСУ за Різдво

Дружина чемпіона світу з боксу Олександра Усика Катерина подякувала за Різдво Збройним Силам України.

Привітання від Катерини Усик / скриншот з інстаграму

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук відсвяткувала Різдво в Карпатських горах. Святковим настроєм вона поділилася зі своїми шанувальниками.

Святковий настрій Марини Бех-Романчук / фото з інстаграму спортсменки

Бронзова призерка Олімпійських ігор-2020 Дар'я Білодід привітала своїх підписників з Різдвом красивою фотографією біля ялинки.

Вітаю всіх з Різдвом Христовим!,

– написала Дар'я.

Загадкова Дар'я Білодід / Фото з інстаграму української дзюдоїстки

Срібна призерка Олімпійських ігор в Токіо Ярослава Магучіх зачарувала своїх фанатів святковим образом. Зіркова легкоатлетка отримала подарунок на свято.

Ярослава Магучіх святкує Різдво / Фото з інстаграму української легкоатлетки