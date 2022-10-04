"Це моральний ідіотизм": як український спорт відреагував на скандальний твіт Ілона Маска

Ввечері 3 жовтня Ілон Маск опублікував скандальний твіт про російсько-українську війну. Впливовий бізнесмен порадив "формулу миру".

Засновник компаній Tesla і Spacex запропонував фоловерам у твітері опитування, в якому виклав свою позицію щодо вирішення питання приналежності анексованого Росією Криму, пише 24 канал.

Читайте також "Це тотальна війна": легенда українського тенісу розніс вщент пост Ілона Маска

Як відреагував український спорт на твіт Ілона Маска

"Формула миру", яку пропонував Маск, складалась з кількох компонентів:

"Провести вибори в анексованих регіонах під наглядом ООН. Росія має піти, якщо на це буде воля народу".

"Крим формально є частиною Росії, як це було з 1783 року (до помилки Хрущова)".

"Водопостачання в Криму забезпечено".

"Україна залишається нейтральною".

Мільярдер переконаний, що війна закінчиться, але питання полягає у тому, скільки людей до цього загине. Також він вважає малоймовірним варіант ядерної війни.

Українські спортсмени прокоментували скандальний твіт Ілона Маска.

Дворазовий чемпіон НБА Станіслав Медведенко прокоментував твіти Ілона Маска.

Будь ласка, скажіть Ілону, що настав час провести референдум щодо повернення Каліфорнії Мексиці. Це допоможе зменшити потік мігрантів,

– написав Медведенко.

Олександр Долгополов пояснив мільярдеру, чому Україна не піде на капітуляційні пропозиції.

"З усією повагою, Ілоне, вирішувати Україні, і я цілком упевнений, що жодна з цих умов не є прийнятною для приблизно 90+% українців після всього, що було зроблено. Це тотальна війна, яка закінчиться тільки на полі бою", – написав екстенісист.

Реакція скелетоніста Владислава Гераскевича: "Не ведіться на скам Ілона Маска. Щось підказує, що він зараз хоче скупити акції Tesla задешево Він подібні штуки з криптою постійно робить".

"Повторення кремлівської пропаганди"

Також 13-й чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров відповів Ілону Маску на його роздуми про російську-українську війну.

"Це моральний ідіотизм, повторення кремлівської пропаганди, зрада української мужності та самопожертви, і забирає кілька хвилин на перегляду Криму у Вікіпедії над нинішньою жахливою реальністю кривавої війни Путіна.

Хто ви такий, щоб заохочувати роки путінських воєнних злочинів українською кров’ю і землею? Оголошувати, які злочини треба виправити? Ще не пізно видалити це і сказати, що ви були під кайфом. Будь ласка.

Спростування відомих помилок:

Україна була нейтральною у 2014 році, і Росія напала на неї та окупувала її, вторгнувшись знову цього року. Ніколи знову.

Найбільша ядерна загроза походить від поступок Путіну, а не від протистояння йому.

Єдиний справжній мир буде тоді, коли Росія зазнає поразки.

Узаконення зміни національних кордонів силою – це шлях диктаторів, а не вільного світу.

Український народ і територія – це не дрібнички, якими можна торгувати чи продавати третьою стороною, не кажучи вже про диктатуру, яка проводить їх етнічну чистку та вбивство", – написав Каспаров.

Дружина Руслана Маліновського Роксана взагалі назвала Ілона Маска "зрадником".

Ми знаємо, як в Росії проводять референдуми, я впевнена, що зараз ми люди вибрали Україну,

– наголосила вона.