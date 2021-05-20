Генетичний код нації: українські спортсмени святкують День вишиванки – фото

Щороку в Україні у третій четвер травня відзначають День вишиванки. З нагоди свята українські спортсмени похизувались красивими вишиванками та привітали українців.

Традиція, яка об'єднує

20 травня українські спортсмени зробили яскравий флешмоб у красивих вишиванках. Спорт 24 зібрав добірку постів українських представників спорту на цю тему.

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Одними із перших, хто привітав українців із цим чудовим національним святом став борець греко-римського стилю Жан Беленюк та тенісистка Еліна Світоліна. Перша ракетка України зазначила, що українські традиції – одні з найкрасивіших в світі.

Еліна виклала фото доволі дизайнерської вишиванки пісочного кольору з жовтим орнаментом. Така сукня викликала чималий фурор з компліментів у інстаграмі спортсменки.

З Днем вишиванки! Українські традиції – одні з найкрасивіших в світі. І в наших з вами силах поширити їх, розповісти про них всьому свiту. Бажаю укріплення української ідентичності заради процвітання нашої країни,

– привітала Світоліна.

З днем вишиванки. Люблю ловити "зацікавлені" погляди на собі в цей день, коли виходжу у ній у світ, ну ви зрозуміли,

– написав Беленюк.

Львівський волейбольний клуб Барком-Кажани також не забув привітати своїх прихильників зі святом.

З Днем вишиванки. Історія Батьківщини – це наше майбутнє. Будемо любити його і захищати!,

– йдеться у пості.

Одна з найкращих шахісток світу з України Анна Музичук показала своє вбрання у День вишиванки. ЇЇ образ схожий на сукню Світоліної та є не менш красивим.

Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний попросив фанатів оцінити український образ. Титулований спортсмен усією родиною святкує День вишиванки. Навіть для найменшого знайшлась класна вишиванка.

Бронзова призерка Олімпіади-2016 у Ріо з художньої гімнастики Анна Різатдінова показала відразу декілька вишитих вбрань. Складно обрати більш красиву.

Лідерка жіночої команди з біатлону Олена Підгрушна відпочиває після складного сезону та приєднується до привітань інших спортсменів.