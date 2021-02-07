Українські сноубордисти виграли золото і срібло на Кубку Європи

Українська сноубордистка Аннамарі Данчу завоювала золото в паралельному слаломі на Кубку Європи в Швейцарії.

Змагання проходили в Швейцарії. Серед чоловіків сріблом відзначився українець Василь Кашелюк.

Дивіться також: Збірна України розгромила Фінляндію в останньому матчі відбору на Євробаскет-2021

"Вітаємо українську сноубордистку Аннамарі Данчу з перемогою на Кубку Європи у Швейцарії. Наша спортсменка стала першою у паралельному слаломі", – йдеться у повідмоленні.

Що відомо про Аннамарі Данчу

Аннамарі Данчу – чемпіонка України 2007 року, призер міжнародних змагань, учасниця Європейського молодіжного олімпійського фестивалю 2007 року (м. Хака, Іспанія) – четверте місце, учасник чемпіонату світу 2007, у 2009 році посіла 6 і 8 місце на чемпіонаті світу серед юніорів, 15 місце – на чемпіонаті світу.

Тричі вигравала золоті нагороди Кубка Європи в гігантському слаломі – у 2009, 2010 і 2011 роках.

У 2010 році Аннамарі стала чемпіонкою світу зі сноуборду серед юніорів. Вона виграла змагання в паралельному слаломі. У фінальному заїзді вона перемогла швейцарку Юліж Цог.