Україна здобула першу медаль із артистичного плавання на Європейських іграх-2023

Європейські ігри-2023 у Кракові набирають обертів. Четвертий змагальний день Україна розпочала зі срібної нагороди.

Вранці 24 червня у Кракові відбувся фінал у командній акробатичній програмі з артистичного плавання. Збірна України посіла друге місце, поступившись лише Франції, повідомляє 24 Канал.

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Із третього разу вдалось відкрити лік нагородам

За свій фінальний виступ українки отримали 280,9800 бала та здобула свої заслужені срібні нагороди. Нарешті українки завоювали першу медаль України із артистичного плавання на Європейських іграх-2023 у Кракові. Адже до цього українські синхроністки показували четвертий та п'ятий результати.

Срібний склад України – Марина та Владислава Алексіїви, Марта Фєдіна, Вероніа Гришко, Ангеліна Овчинникова, Дар'я Мошинська, Валерія Тищенко, Софія Мацієвська, Анастасія Шмоніна та Олеся Дерев'янченко.

Переможницею Європейських ігор стала французька збірна. Трійку замкнула Італія.

Трійка призерок (у балах)

1. Франція – 214.2833

2. Україна – 208.9800

3. Італія – 201.9900

24 червня Україна може здобути ще одну медаль із артистичного плавання. У цей день сестри Алексіїви виступлять у фіналі дуетів довільної програми. Початок змагань о 18:00. Українки вийдуть на воду під 12- номером.

. Україна посідає 4-те місце у загальному медальному заліку, який очолює Іспанія – 5 золотих, 4 срібних та 3 бронзові медалі у нашої збірної.