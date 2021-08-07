"Бронзові рибки": українські синхроністки вибороли третє місце на Олімпіаді-2020

У суботу, 7 серпня, на Олімпійський іграх у Токіо відбулися заключні змагання у синхронному плаванні. Україна у командних змаганнях здобула "бронзу".

Україну представляли Марина Алексіїва, Вадислава Алексіїва, Марта Фєдіна, Катерина Резнік, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко та Єлизавета Яхно.

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За підсумками технічної програми збірна України йшла на третьому. Українки за свою показану програму отримали результат 94,2685 бала і поступалися лише представницям Росії і Китаю.

У довільній програмі, яка відбулася вже 7 серпня, наші дівчата показали результат 96,0333 і набрали загальну суму 190,3018. Цей результат дозволив нашим "рибкам" вибороти третє місце та другу медаль у цій дисципліні.

Переможцями стали представниці Олімпійського комітету Росії, які набрали недосяжні для суперниць 196,0979 бала. Другі китаянки – 193,5310.

Синхронне плавання. Командні змагання

Раніше Марта Федіна та Анастасія Савчук у виступах дуетів стали третіми і принесли Україні першу в історії медаль у синхронному плаванні.

1. ОКР – 196,0979

2. Китай – 193,5310

3. Україна – 190,3018